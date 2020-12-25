Valilikten ‘Kırklareli’ne gelen herkese zorunlu PCR testi’ haberine yalanlama

Kırklareli Valiliği, ‘Kırklareli’ne gelecek olan kişilere PCR testi zorunluluğu’ haberlerini yalanladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Valiliğin resmi sitesinden yayınlanan açıklamada ‘ihtiyaç duyulması halinde PCR testi yapılması gerekli görülen; belirli risk grubunda yer alan meslek çalışanları ile Kırklareli’ne gelen insanlar arasından tarama amaçlı test yapılacağı’ bildirildi.

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Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Valiliğimiz İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.12.2020 tarih ve 2020/157 nolu kararının 2’nci Maddesi’nde; ‘Koronavirüs ile mücadele kapsamında İlimiz genelinde faaliyet göstermekte olan berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları, kuryeleri dahil paket servis hizmeti vermekte olan lokanta çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Gurubu görevlileri ve şehir dışından ilimize gelen kişilere yönelik koronavirüsle mücadele kapsamında Covid-19 tarama testi yapılması’ yönünde alınan karar bazı basın yayın organları tarafından; il dışından ilimize gelecek olan vatandaşlarımızın tümüne PCR testi yapılması zorunluluğu getirildiği şeklinde haberleştirilmiştir.

Basın yayın organlarında belirtildiği gibi ilimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza PCR testi yapılması zorunluluğu gibi bir durum söz konusu değildir.”