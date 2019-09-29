Valilikten İmamoğlu’na cevap: Toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun, 26 Eylül Perşembe günü yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ertesi günü düzenlenen AFAD toplantısına çağrılmadığını açıklamasına cevap veren İstanbul Valiliği, “İmamoğlu’nun toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur” dedi.

İmamoğlu toplantıyla ilgili olarak, “Devletimizin davet ettiği hiçbir yere katılmamazlık etmem” demişti. İBB başkanı, davet alıp almadığı yönündeki soruyu da aynı şekilde tekrarlayarak yanıtlarken, ‘davet almadığını’ vurgulamıştı. İstanbul valiliği ise İmamoğlu’nun toplantıya çağrılmadığı iddialarını yalanlamıştı.

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İstanbul Valiliği’nden yapılan ikinci açıklamada, İBB başkanının İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal bir üyesi olduğunu ifade etti.

İmamoğlu tarafından yapılan ‘Davet Edilmedim’ şeklindeki açıklamaların ‘devlet geleneklerine’ uymadığını belirten valilik, 26 Eylül’de başlayan toplantının 27 Eylül’de de süreceğinin toplantıya katılan tüm yetkililere söylendiğini belirtti.