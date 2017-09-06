Valilikten HDP’ye cevap: Lice’de terörist ve işbirlikçilerinin ateşine karşılık verildi

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Diyarbakır Valiliği, Lice’deki PKK operasyonunda sivil köylülerin tarandığını iddiasını yalanladı.

İlçedeki Bağlan köyü kırsalında 3 Eylül akşamında başlayıp 4 Eylül sabahında sona eren operasyon sonrası HDP’liler köylülerin tarandığını öne sürmüştü.

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Valilik de operasyonun bittiği gün yaptığı açıklamada PKK’lılar haricinde yaralanan kişilerin ‘işbirlikçi’ olduğunu savunmuştu.

‘Mecburi cevap’

Valilik, HDP’nin sözkonusu iddiaları dile getirmeye devam etmesi sonrası operasyona ilişkin ikinci kez duyuru yaptı.

İnternet sitesinden yayınlanan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayım organlarında HDP milletvekillerince yapılan ve gerçekleri çarpıtan açıklamalar karşısında aşağıdaki bilgilerin paylaşılması gerekli görülmüştür” dendi.

Açıklamada, Bağlan’daki bir kişinin evine 3 Eylül saat 16.00 sıralarında iki PKK’lıların geldiği, evde de silah ve mühimmatın bulunduğuna dair istihbarat alınması sonrası aynı gün saat 20.00’den itibaren operasyona başlandığı anlatıldı.

Operasyon sırasında birliklerin evin kuzeyindeki bir alana helikopterle indiği sırada evden ateş açıldığı aktarılan açıklamada, ateşe karşılık verildiği, evden çıkarak kaçan PKK’lının da öldürüldüğü, üzerinde AK-47 silahıyla el bombalarının bulunduğu kaydedildi.

Valilik, PKK’lının 1988 Şırnak doğumlu ‘Dijvar’ kod adlı Mehmet Barkın olduğunu, bu PKK’lının 2015-2016 yıllarında Dürümlü’de patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi dahil çok sayıda saldırıya karıştığını bildirdi.

‘Ateş açtılar’

Açıklamada şunlar kaydedildi: “İddia edildiği ve çarpıtıldığının tam aksine sivil katliamın faili ve masum insanların katili terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin bulunduğu evin doğu istikametine kaçışlarının önlenmesi amacıyla helikopterle inmekte olan ikinci grup operasyon birliklerine, helikopterden iniş esnasında teröristlerce ateş açılmış, ‘terör örgütü üyeliği, kasten öldürme ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’ olmak üzere üç ayrı suçtan ‘Aranıyor’ kaydının yanı sıra üzerinde bir adet el bombası bulunan Celal Yıldırım yanağından ve kafasından ağır yaralı halde, Bedri Yıldırım ise sağ olarak yakalanmıştır. Olay yerindeki bir adet el bombası muhafaza altına alınmış, yaralı Celal Yıldırım, bölgeye gönderilen genel maksat helikopteri vasıtasıyla Bağlan köyünden Lice Devlet Hastanesi’ne, akabinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Teröristler ve BTÖ işbirlikçilerince, operasyon birliklerine helikopterlerden iniş esnası ve sonrasında ateş edilmekte iken köy içinde Münir Serin isimli BTÖ işbirlikçisi şahsın da sağ ayak kaval kemiğinden yaralı olduğunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye gönderilen ambulans vasıtasıyla Bağlan köyünden Lice Devlet Hastanesi’ne, akabinde genel maksat helikopteriyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Operasyon birliklerince, helikopterden iniş esnası ve sonrasında güvenlik kuvvetlerine ateş eden terörist ve işbirlikçilerine ateşle karşılık verilmiş, kesinlikle teröristler ile işbirlikçi şahıslar haricinde hiçbir vatandaşa ateş edilmemiş, yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle icra edilen operasyon neticesinde (…)”