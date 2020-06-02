Valilikten Grup Yorum’un konserine izin yok

İstanbul valiliği, Grup Yorum’un ağustos ayında yapmayı planladığı konsere izin verilmediğini duyurdu.

Uzun süredir konserlerine izin verilmeyen Grup Yorum, dünkü sosyal medya paylaşımında, 9 Ağustos’ta İstanbul’daki Yenikapı Miting Alanı’nda konser yapacağını duyurdu.

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Bunun üzerine valiliğin konser başvurusunu kabul ettiği yönünde haberler yayınlandı. Valilikten ise yalanlama geldi.

Valiliğin sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan ‘Yenikapı Miting Alanı’nda 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği’ iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce izin verilmemiştir.”