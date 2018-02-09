Valilikten Ermenilere mektup: Seçim yok, ‘sözde’ patrik kaymakamını tanımıyoruz

İstanbul Valiliği, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’ne bir mektup göndererek patrik seçimi için gerekli koşulların oluşmadığını öne sürdü.

Agos’un haberine göre, 5 Şubat’ta gönderilen Vali Yardımcısı İsmail Gültekin imzalı mektupta, mevcut Patrik Mesrob Mutafyan’ın hayatta olduğu vurgulandı ve yeni patrik seçimi için gerekli şartların oluşmadığı kaydedildi.

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Ne olmuştu?

Mevcut Patrik Mesrob Mutafyan 2008 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamaz durumda olduğu için, Haziran 2010’da bu görevleri yerine getirebilecek bir ‘patrik vekili’ seçilmişti. Bu makama, hükümetin de desteğini alan Aram Ateşyan atanmıştı.

Ancak Ermeni toplumundan gelen baskıların da etkisiyle Ekim 2016’da patrik seçimi için kararı alınmış, Mart 2017’de Karekin Bekçiyan, Patrikhane’yi seçime götürecek olan ‘patrik kaymakamı’ olarak seçilmişti.

Patrikhane’deki bu sürece rağmen, Aram Ateşyan ‘patrik vekili’ görevinden istifa etmemiş, patrik seçimi yapılmasına dair ağustos ayında gönderilen dilekçeyse İçişleri Bakanlığı’nca yanıtsız bırakılmıştı.

Valilik seçimi engelledi

Valiliğin mektubunda patrik makamının boşalmasını sağlayan nedenler arasında sağlık sorunlarının bulunmadığı öne sürüldü. Bunun yanı sıra, ‘patrik kaymakamı’ seçimlerini kaybeden Aram Ateşyan’ın patrik genel vekilliği görevine hala devam ettiği savunuldu.

Valilik, Karekin Bekçiyan’ın ‘patrik kaymakamı’ seçilmesine dair tüm işlemlerin butlan (geçersiz) sayıldığını öne sürerken, ‘sözde Patrik Kaymakamı’ Bekçiyan ifadesinin geçtiği mektupta ve patrik kaymakamının bugüne kadar aldığı tüm kararların geçersiz sayıldığı kaydedildi.