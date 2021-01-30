Valilikten ‘Boğaziçi’ açıklaması: Dört kişinin işlemleri devam ediyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde sergilenen Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan dört kişinin işlemlerinin devam ettiği, iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Valilik açıklamasında şöyle dendi: “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak’ fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D, S.N.B, H.K, R.Ö ve S.C.U isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer (2) şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir.”

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R.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer dört kişi ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hedef gösterildi

Üniversitenin güney kampüsünde açılan sergideki resim, bazı Twitter hesapları ve Yeni Akit gibi mecralarca hedef gösterilmiş, Diyanet tarafından ‘eleştirilmiş’, yasal yollara başvurulacağı belirtilmişti.

Daha sonra İstanbul başsavcılığı sorumlular hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan soruşturma açıldığını bildirmiş, saatler sonra da dört öğrencinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden duyurduğu gözaltı haberinde LGBTİ + bireylere karşı ‘sapkın’ ifadesini kullanmıştı.