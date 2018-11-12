Valilikten ayrımcılığa karşı Suriyeli çocuklara ‘iltimas’ talimatı

Adana’da valilik, bazı Suriyeli çocukların devlet okullarına kaydı sırasında zorluk çıkarılmasını gerekçe göstererek ikametgah şartı konusunda düzenleme yaptı.

Vali yardımcısı Mustafa Yavuz imzalı ‘Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin eğitime erişimi’ konulu yazı, 5 Ekim’de ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletilmek üzere kaymakamlıklara gönderildi.

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Çocukların okullara kaydının alınması için 2016’dan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışması olduğu belirtilen yazıda, bazı okul yetkililerinin ‘yer ve denklik olmadığı, okulun ikametgah kapsamında bulunmadığı’nı belirterek çocukları okula kaydetmede isteksiz davrandığı veya kaydetmediği yönünde şikayetlerin geldiği kaydedildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: “Suriyeli öğrencilerin okullara kayıtları konusunda ikametgah kapsamı aranmaması, denkliği olmayan öğrencilerin okula geçici kayıtları yapılarak bilahare okul tarafından denklik başvurusu alınıp bağlı olduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden denklik talebinde bulunulması, orta öğretime gidecek yabancı öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde denklik işlemleri tamamlandıktan sonra ilçe komisyonu tarafından yönlendirildiği orta öğretim kurumuna kayıtlarının yapılması, ilkokula başlayacak öğrencilerin denklik belgesi istenmeden okullara kayıtlarının yapılması konusunda kurum idaresinin hassasiyetle davranması gerekmektedir.”

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Yavuz, örgün eğitime yönlendirilen çocukların okullara kaydedilmesinde zorluk çıkaran ve kaydetmeyen okul yetkilileri hakkında yasal işlem yapılacağını da bildirdi.

Resmi yazı şöyle: