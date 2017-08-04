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Valilikten ‘asker uğurlama’ genelgesi: İhlale müsaade edilmeyecek

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İstanbul valiliği, asker uğurlama konvoylarıyla ilgili genelge yayınladı.

NTV’nin haberine göre genelgede kuralları ihlal eden davranışlara müsaade edilmeyeceği ve ihlal edenler hakkında yasal müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.

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Sürücülerin kuralları hiçe saydığı, yüzlerce havai fişek ve meşalenin yakıldığı, silahların ateşlendiği asker uğurlama törenlerinde son olarak İstanbul’un Eyüp ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu biri çocuk beş kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan 10 yaşındaki Yıldızsu Unus sol gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken, ateş açtığı tespit edilen iki kişi tutuklanmıştı.


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