Valilikten arıtma tesisine kokulu çözüm: Belirli aralıklarla parfüm püskürtülüyor

Giresun’un Çavuşlu beldesinde dört yıl önce açılan katı atık bertaraf tesislerinin kötü koku yayması sonrası valilik çevreye parfüm sıkıldığını açıkladı.

Tesiste arıtma işleminin yetersiz olduğu, zehirli suların da kaçak boru döşenerek yanındakidereye akıtıldığı ve bu nedenle derede sıklıkla balık ölümleri yaşandığı savunuluyor.

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Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre 13 milyon liraya yapılan ve dönemin valisi Dursun Ali Şahin tarafından ‘Japonya’yı aratmayacak’ diye nitelenen tesisin durumunun kamuoyuna yansıması sonrası valilikten bir açıklama geldi.

Valilik ‘iddia’ diye nitelediği kötü kokuya karşı parfüm püskürtüldüğünü belirtti: “Çevreye yayıldığı iddia edilen kötü kokunun engellenmesi amacıyla ayrıştırma sonrası depolama sahasına taşınan atıkların üzeri periyodik olarak topraklanmak suretiyle kapatılmaktadır. Buna ek olarak tesisin dış sınırında bulunan trapez duvar üzerine kurulan pulvarize koku sistemiyle belirli aralıklarla parfümleme yapılmaktadır.”

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CHP ‘li Karaca: Bari parfümün markası açıklansınlar

Tesisi ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise valiliğin izni gelinceye kadar içeri alınmadıklarını söyledi.

Karaca dereye akan çok pis ve kötü kokan bir suyla karşılaştıklarını belirtirken, kötü kokuyu gizlemek amacıyla parfüm sıkan bir mekanizma kurulduğunu ifade etti.

CHP’li yönetici, sıkılan parfümün kötü kokuyla birleştiğinde iyice dayanılmaz bir hal aldığını belirtirken, “Elimiz burnumuzda gezdik. Bari o parfümün markasını da açıklasınlar. Kamufle etmek boşuna herşey ortada. Paketleme ve ayrıştırmaya ilişkin mekanizma bile çalışmıyor” dedi.