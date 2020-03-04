Valilik: Yunan askerleri ateş açtı, bir sığınmacı hayatını kaybetti

Edirne valiliği, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan sığınmacılara Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte, bir sığınmacının öldüğünü, beş sığınmacının da yaralandığı açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Valilik, Yunan güvenlik güçlerinin ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullandığını belirtti.

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TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun bölgeyi ziyareti sırasında yaşandığı kaydedilen olayla ilgili açıklamada şöyle dendi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Sayın Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki sekiz Milletvekilinden oluşan heyet inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere 4 Mart 2020 Çarşamba günü ilimize gelmiştir. Program dahilinde saat 11.00’de Pazarkule Kara Hudut Kapısında Türkiye’den Yunanistan’a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında; Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3’ü ayağından, 1’i kasık bölgesinden, 1’i kafasından ve 1’i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.”