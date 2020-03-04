Diken

Yaramazlara biraz batar!

Valilik: Yunan askerleri ateş açtı, bir sığınmacı hayatını kaybetti

Edirne valiliği, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan sığınmacılara Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte, bir sığınmacının öldüğünü, beş sığınmacının da yaralandığı açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Valilik, Yunan güvenlik güçlerinin ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullandığını belirtti.

Reklam

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun bölgeyi ziyareti sırasında yaşandığı kaydedilen olayla ilgili açıklamada şöyle dendi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Sayın Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki sekiz Milletvekilinden oluşan heyet inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere 4 Mart 2020 Çarşamba günü ilimize gelmiştir. Program dahilinde saat 11.00’de Pazarkule Kara Hudut Kapısında Türkiye’den Yunanistan’a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında; Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3’ü ayağından, 1’i kasık bölgesinden, 1’i kafasından ve 1’i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.”

Soylu güncelledi: Edirne’den çıkış yapan sığınmacı sayısı 135 bin 844

İpsala’da Yunan askerlerinin plastik mermi sıktığı beş sığınmacı yaralandı

Erdoğan: Yunan askeri iki sığınmacıyı öldürdü

Reuters: Yunan polisinin müdahalesinde bir sığınmacı hayatını kaybetti

Sığınmacılar bu kez de Kaş’tan Meis’e geçmeye çalışıyor

Yunanistan sığınma başvurularını bir ay süreyle askıya aldı

Reuters: Midilli açıklarında bir çocuğun cesedine ulaşıldı

Midilli’deki gönüllü: Sığınmacı botunu batırmak istediler, aktivistler kurtardı

Bakan duyurdu: Türkiye’den ayrılan göçmen sayısı 100 bini geçti

Sınırdaki göçmenler geceyi yağmur altında geçirdi, ateş yakarak ısındı

Erdoğan, Trump ile görüştü: İdlib’deki insanlık dramının önüne geçilmeli

Altun: Erdoğan ve Putin yüz yüze görüşecek; Trump’tan NATO desteği istenecek

NATO’dan Rusya ve Suriye’ye İdlib saldırısını durdurma çağrısı

Kremlin: Putin ve Erdoğan İdlib’deki durumun normalleştirilmesi için anlaştı

Yunanistan Pazarkule sınır kapısını otobüsle kapattı

Birçok ilden sığınmacı Avrupa’ya geçmek için sahillerde ve sınırlarda toplanıyor

Edirne’de yaklaşık 300 sığınmacı sınır kapısına doğru yürüyor

BM genel sekreterinden İdlib açıklaması: Derhal ateşkes ilan edilmeli

NATO Türkiye’nin talebiyle bugün olağanüstü toplanacak

Rusya: Saldırıda yer almadık; ateşkes için gerekli adımları attık

Akar: Birliklerimizin yeri Rusya ile koordine edilmesine rağmen saldırıldı

İletişim Başkanı Altun: Suriye’deki operasyonlar devam edecek

Cumhurbaşkanlığında yedi saate yakın güvenlik zirvesi

Hatay valisi: İdlib’de şehit sayısı 33’e çıktı

SON HABERLER

Siyasi cephane olarak harcanan sığınmacılar

Şimdi ise ‘Yunanistan’a geçirilen göçmen sayacı’ çalışıyor. Burada maksat Yunanistan’ın kendisine her gün ne kadar göçmenin geçirildiğini öğrenerek kahrolması değildir. Maksat, seçmenin “En azından sığınmacılardan kurtuluyoruz” diyerek teselli bulmasıdır.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...