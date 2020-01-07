Yemek eyleminde öğrencilere saldıran polislerden biri görevden alındı

İstanbul Üniversitesi’nin yemekhanelerinde kahvaltıların kaldırılması ve indirimli öğün sayısının üçten bire düşürülmesi kararını protesto eden öğrencilere saldıran polislerden biri görevden uzaklaştırıldı.
Valiliğin açıklaması şöyle:
“Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde 2 Ocak 2020 tarihinde toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince eylemin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştur.
Grup üyelerinin ısrarla gösteriye devam etmesi ve güvenlik güçlerine fiili mukavemette bulunmaları üzerine, tarihi ana kapı önüne set çekilmek suretiyle olaya müdahale edilmiştir.
Yaşanan olay nedeniyle 3 Ocak 2020 tarihinde derhal soruşturma başlatılmış, 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.”
İstanbul Üniversitesi (İÜ) rektörlüğü pazar gecesi yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına ilişkin kararı iptal ettiğini açıklamıştı.