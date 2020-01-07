Yemek eyleminde öğrencilere saldıran polislerden biri görevden alındı

ABD askeri makamlarının, Irak Meclisi’nin ‘yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması’ kararının ardından, Irak’tan çekileceklerine ilişkin Irak Savunma Bakanlığı’na mektup gönderdikleri iddia edildi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise Pentagon’da yaptığı açıklamada “Irak’tan çekilme söz konusu değil” derken, mektubun varlığını yalanlamadı. Esper, ‘Mektubun ABD askerlerinin yerinin değiştirilmesi ile ilgili olabileceğini’ söyledi.