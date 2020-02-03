Valilik: Trabzon’da Fenerbahçe kafilesine silah çekilmedi

Trabzon valiliği, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından sarı-lacivertli kafileye silah çekildiği iddiasını yalanladı.

Fenerbahçe TV, maçın ardından havalimanına giden Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan otobüsten görüntüleri haber bülteninde yayınlayarak, otobüsün yanına araçlarıyla yaklaşan Trabzonsporluların ‘tacizde bulunduğunu’ belirtti.

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Bu sırada görüntüye takılan bir taraftar tartışma konusu oldu. Takım otobüsünün yanında seyreden aracın arka kısmında oturan ve camdan sarkan Trabzonsporlunun elinde silah mı yoksa telefon mu olduğu sosyal medyada tartışıldı.

Valiliğin tartışmalar üzerine yayınladığı yazılı açıklamasında, 1 Şubat’ta oynanan maçın ardından güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve bir araçtan silah teşhir edildiğine dair iddiaların bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu iddiayla ilgili olarak yapılan incelemede, herhangi bir silah teşhirinin söz konusu olmadığı, Uluslararası Karadeniz Sahil Yolu İtfaiye Kavşağı civarında, akan trafik esnasında sadece 15 saniye süre ile takım otobüsünün yanından geçen araçta bulunan F.A. isimli vatandaşın cep telefonu ile kayıt yaptığı görülmüştür. Emniyette ifadesi alınan F.A.’nın yaptığı kayıt ile otobüsten çekilen görüntülerin aynı anda yapıldığı, iddiadaki görüntünün cep telefonu olduğu kesinlikle silah olmadığı açıkça tespit edilmiştir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerçekleşecek olan bu müsabakalar üzerinden taraftarları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmak, spor müsabakalarının ‘centilmenlik ruhuna’ uygun olamayacağı gibi bu tarz girişimlerde bulunmak da kimseye fayda sağlamayacaktır.”