Valilik: Pülümür Çayı’nda bulunan erkek cesedi öğretmen Yılmaz’a ait olabilir

Tunceli valiliği, Pülümür Çayı’nda bulunan erkek cesedinin PKK tarafından kaçırıldığı öne sürülen öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Şanlıurfa Siverek’te Çiftçibaşı köyünde görev yapan öğretmen Yılmaz’ın aracı Erzincan-Tunceli yolunda seyir halindeyken önü kesildikten sonra taranmış, 19 Haziran tarihinden bu yana Yılmaz’dan haber alınamamıştı.

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PKK saldırısı olduğu belirtilen olaydan sonra Yılmaz’ın öldürüldüğüne ilişkin haberler çıkmıştı.

‘Ceset tahribata uğradığı için tanınmaz halde’

Tunceli-Pülümür karayolu 25’inci kilometresinde, Pülümür Çayı üzerinde bulunan cesedin ön otopsinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceğini aktaran valilik, DNA testinin ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

DHA’ya konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bölgede herhangi bir kayıp erkek ihbarı ve şikayeti alınmadığını belirterek, cesedin 19 Haziran günü Tunceli-Erzincan karayolunun 46’ncı kilometresinde kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olabilme ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Cesedin Pülümür Çayı’nın kıyısına vurmuş şekilde bulunduğunu belirten Sonel, “Ceset tahribata uğradığı için tanınmaz bir halde. Bu da uzun süredir suda kaldığını gösteriyor. Bulunan erkek cesedi otopsi sonrasi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesinden alınacak DNA örneği ile yapılacak karşılaştırma sonucunda kesin kimlik tespiti yapılacak. Ceset vatandaşların ihbarı sonucu bulundu” dedi.