Valilik: Öğretmen Yılmaz’ın öldürüldüğüne dair emare yok, çalışmalar devam ediyor

Tunceli Valiliği, PKK tarafından kaçırıldığı öne sürülen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın öldürüldüğüne dair herhangi bir emare olmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Şanlıurfa Siverek’te Çiftçibaşı köyünde görev yapan öğretmen Yılmaz’ın aracı Erzincan-Tunceli yolunda seyir halindeyken önü kesildikten sonra taranmış, dört günden bu yana Yılmaz’dan haber alınamamıştı.

PKK saldırısı olduğu belirtilen olaydan sonra Yılmaz’ın öldürüldüğüne ilişkin haberler çıkmıştı.

Valilik açıklamasında şöyle denildi: “Devam eden çalışmalarda; şu ana kadar öğretmenimizin şehit edildiğine dair herhangi bir bulgu ve emareye rastlanılmamış olup kayıp olan öğretmenimizin bulunması için bölgede güvenlik güçlerimizce çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.”

Tunceli İnsan Hakları Derneği (İHD) şubesine başvuran Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz ise şunları söyledi: “Oğlum 1993 doğumlu, geçen yıl ekim ayında Siverek’e öğretmen olarak atandı. Görev yaptığı köy okulunda, hem öğretmen hem müdür olarak görev yapıyordu. Yaz tatili için bizleri ziyaret için, memleketine gelmek için yola çıktı ve gelişini beklerken jandarmadan bizi aradılar. Oğlumun aracının yakıldığını, kurşunlandığını ve kendisinden haber alınmadığını söylediler. Ben de yola çıkarak, Tunceli’ye geldim. Aracın yakıldığı yerde gördüm. Kim kaçırdı, ya da kimler oğlumu götürdü hala bilmiyoruz. Allah rızası için insanlık namına oğlumun serbest bırakılmasını istiyoruz. Oğlum sadece öğretmendi, hiçbir suçu, günahı yok.”