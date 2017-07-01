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Valilik ‘Kılıçdaroğlu’na suikast’ iddiasını yalanladı: Sakarya’daki gözaltı ‘ByLock’tan


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Sakarya Valiliği, Milli Birlik ve Düşünce Derneği (MBDD) Genel Başkanı Erdem Ercan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘suikast’ iddiasıyla gözaltına alındığına dair haberleri yalanladı.

Valiliğe göre, Ercan’ın gözaltı gerekçesi, ‘ByLock’ kullanıcısı olması.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı.

Ercan’ın gözaltına alınmasının ardından yerel bir internet gazetesinin haberinde, gözaltı gerekçesinin suikast hazırlığı’ olduğuna dair iddialar yer almıştı.

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve valilik haberi yalanlarken, valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Bir internet sitesinde ‘Kılıçdaroğlu’na suikasti Sakarya Emniyeti son anda önledi. MBDD Başkanı gözaltına alındı’ şeklinde haber yapıldığı görülmüştür. Bahse konu haber içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. MBDD Genel Başkanı E.E., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan konusu farklı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olup, tahkikat tamamlandığında Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecektir” denildi.

CHP’li vekil Özkoç ise, emniyet, adliye ve valilikle görüştüğünü belirterek, “İddialar gerçek dışı. Bütün ilgilerle görüştüm. Bu konunun sayın genel başkan ile yakından uzaktan ilgisi yoktur” diye konuştu.

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