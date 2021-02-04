Valilik: Kadıköy’deki eylemlere katılan beş kişi gözaltında, üç kişi aranıyor

İstanbul Valiliği, Kadıköy’de polis aracına zarar verdiği, güvenlik güçlerine saldırdığı ve çöp konteynerlerini devirip ateşe verdiği belirtilen beş şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fotoğraf: Evrensel Gazetesi

Öğrenciler, cumhurbaşkanı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanan Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto etmek için 2 Şubat’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde toplanmıştı.

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Sekiz kişinin emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşladığı, güvenlik güçlerine saldırdığı ve çöp konteynerlerini yakarak, çevreye zarar verdiği belirtildi. Bu kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Y.A.K, N.E, M.C.D, Ö.Ş, A.K. isimli beş şüpheli şahıs yakalanmıştır. Üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır sürüyor.

Bu protestolar kapsamındaki bir kampüs sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutuklanmıştı.

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Bunun üzerine protesto eylemleri tırmanışa geçmiş, kampüste ve Kadıköy’deki gösterilere polis orantısız güçle karşılık vermiş, onlarca gözaltı yapılmıştı.

Kampüste gözaltına alınan 159 eylemciden 98’i salıverilmiş, 10 kişiye de ev hapsi verilmişti. Kadıköy’de ise 104 kişi gözaltına alınmıştı.

Eylemlerle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle de sekiz kişi gözaltına alınmıştı.

Son olarak, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemde gözaltına alınanların hepsi serbest bırakılmıştı.