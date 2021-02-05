Diken

Yaramazlara biraz batar!

Valilik: Kadıköy’de gözaltına alınanların 58’i terör örgütleriyle iltisaklı

İstanbul valiliği, dün Kadıköy ilçesinde gözaltına alınan 65 kişiden 58’inin ‘farklı terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu ve daha önce işlem yapıldığını’ belirtti.

Fotoğraf: DHA

Birkaç parti ve platformun oluşturduğu ‘Birleşik Mücadele Güçleri’ üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını dün protesto etmiş, eyleme polis müdahale etmişti.

Reklam

Valiliğin yazılı açıklamasında, eylemde 65 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Gözaltına alınanların 58’inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, yedi şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır” dendi.

Kadıköy’deki eyleme müdahale: Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan da gözaltına alındı

SON HABERLER

Tekrarlayan hikaye: Canlı türleri arasında virüs sıçramaları

Ne zaman ki daha önce insan eli değmemiş bir bölgede ormanlar kesiliyor, madenler için kazı yapılıyor, yollar ve binalar yapılıp insan nüfusu orada artmaya başlıyor, işte o zaman yeni ve ölümcül bir mikroorganizmanın ortaya çıkma olasılığı artıyor.