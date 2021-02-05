Valilik: Kadıköy’de gözaltına alınanların 58’i terör örgütleriyle iltisaklı

İstanbul valiliği, dün Kadıköy ilçesinde gözaltına alınan 65 kişiden 58’inin ‘farklı terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu ve daha önce işlem yapıldığını’ belirtti.
Birkaç parti ve platformun oluşturduğu ‘Birleşik Mücadele Güçleri’ üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını dün protesto etmiş, eyleme polis müdahale etmişti.
Valiliğin yazılı açıklamasında, eylemde 65 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Gözaltına alınanların 58’inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, yedi şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır” dendi.