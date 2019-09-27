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Yaramazlara biraz batar!

Valilik: İmamoğlu, afet müdahale planı toplantısına davet edildi

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına davet edilmediğine dair iddiaları yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimizde dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

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Toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün Hasdal Yerleşkesi’nde tekrar değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, bugünkü toplantı için tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirilmiş ve davet edilmiştir. Sosyal medyada İBB Başkanı’nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.”

Öğle saatlerinde gazetecilerle lojistik destek merkezini gezen Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Valiliği’nde yapılan toplantıya siz bir davet aldınız mı” şeklindeki sorusuya ise “Arkadaşlarım orada. Genel sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada” yanıtını vermişti.

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