İBB’nin Kanal İstanbul afişleri söküldü, İmamoğlu ‘Susup oturmayacağız’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul projesine ilişkin bilgilendirme afişinin valilik tarafından sökülmesine tepki gösterdi.

İBB’nin yazılı açıklamasında, 2011’den itibaren bazı reklam alanlarının ihaleyle verildiği, İBB’nin elindeki alanlara da ağustos ayından itibaren Kanal İstanbul’la ilgili bilgilendirme afişleri asılmaya başlandığı dile getirildi.

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Açıklamada, ‘sadece ayrıştırıcı bir mesaj içermesi ya da yargının kaldırılması yönünde karar vermesi’ sonucu valiliğin afişlere müdahale edebileceği ancak valiliğin meşru yetkiye dayanmadan afişleri kaldırdığı kaydedildi.

‘Polisin başka işi yok gibi afiş söktürüldü’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Maalesef bir avuç insan artık yargı kararına bile gerek duymadan canının istediğini yapıyor” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

(Afişlerin sökülme anı, İBB Haber adlı bir hesap tarafından paylaşıldı.)

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İBB başkanı, dün öğleden sonra, afişlerin cuma günü değiştirileceğini valiliğe söylediklerini belirterek şöyle devam etti: “24 saat bile tahammül edilemeden geceyarısı polisimizin başka işi yokmuş gibi pankart söktürülüyor. Yazık, çok üzücü. Şehrin huzuru için bu süreci kendi haline bırakacağız ama unutmayacağız. Rant projesine karşı bilgilendirme faaliyetlerimiz ise devam edecek. Kimse susup oturmamızı beklemesin.”

‘Uygun görülen duyular yerleştiriliyor’

İBB’nin açıklamasına göre, belediye bünyesinde 4 bin 500 adet ışıklı billboard ve 100 adet megalight tipi açık hava reklam ünitesi bulunuyor.

İBB’ye ait bu alanların işletmeye verilmesi işi, Belediye Encümeni’nin 26 Kasım 2011 tarihli 2202-916 sayılı kararıyla ihale edilerek, İBB adına, İstanbul 17’nci Noterliği’nden onaylı olarak 06 Aralık 2011 tarihli 44589 sayılı sözleşmeyle verildi.

İhale şartnamesi kapsamında 4 bin 150 adet billboard tipi reklam uygulamasının yüzde 20’si, ücretsiz olarak İBB’nin kullanımına tahsis edildi. Ayrıca ilave olarak 500 adet billboardun kullanım hakkı da İBB’de bulunuyor.

Açıklamada, “Sözleşmeden doğan bu hak kapsamında İBB’nin uygun gördüğü, kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerin ilan-reklam ve duyuruları, söz konusu alanlara yerleştiriliyor” dendi.