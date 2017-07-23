Valilik: Hakkari’de kaçırılan köylüyü PKK’lılar öldürdü

Hakkari Valiliği, PKK’lıların bir köylüyü kaçırarak öldürdüğünü bildirdi.

Şemdinli ilçesindeki Çatalca köyü Güvenli mezrasında yaşayan üç çocuk babası Sami Çiftçi, evinden kaçırıldı.

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Mezra dışında başına tek el kurşun sıkılan Çiftçi, hayatını kaybetti. Çiftçi’nin cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesi’ne getirilirken, bölgede operasyon başlatıldı.

Yurttaşın araçla gıda taşımacılığı işi yaptığı, MHP Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren’in de kayınbiraderi olduğu öğrenildi.

İnternet sitesinden bir duyuru yayınlayan valilik, Çiftçi’yi PKK’lıların kaçırdığını bildirdi: “22.07.2017 günü saat 22.30 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca Köyü Güvenli Mezrasına gelen 2 (iki) bölücü terör örgütü mensubu tarafından Sami Çiftçi isimli şahıs köyden kaçırılmış, daha sonra aynı şahıslar tarafından köyün dışında bulunan bir samanlıkta silahla vurulmak suretiyle öldürülmüştür. Olayla ilgili yapılan ilk araştırma sonucunda, Sami Çiftçi isimli şahsın herhangi bir siyasi kimliğinin olmadığı tespit edilmiştir. Olayın nedeni ve faillerinin tespiti ile ilgili detaylı inceleme ve araştırma devam etmektedir.”