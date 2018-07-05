Valilik ‘Fail PKK’ dedi: Lice’de baba-oğul mezrada silahla öldürüldü

Diyarbakır’da baba ve oğlu, gittikleri mezrada silahla öldürülmüş halde bulundu. Valilik “PKK yaptı” dedi.

DHA’nın haberine göre Silvan ilçesindeki Cami Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki Remzi Güler ve 27 yaşındaki oğlu Mahmut, 10 gün önce Lice ilçesine bağlı Yalımlı Köyü, Leyhosor mezrasına gitti.

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Hayvancılık yapan ikiliden haber alınamadı. Baba-oğulun cesedi, bugün saat 13.00 sıralarında mezra yakınlarındaki Üçyol mevkiinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Cesetler önce Lice Devlet Hastanesi’ne, ardından da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Valilik: PKK öldürdü

Valiliğin yazılı açıklamasındaysa şu ifadelere yer verildi: “Maktullerin üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince otopsi ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir.”

PKK, seçimden sonra Ağrı’da AKP’li olarak bilinen bakkal Mevlüt Bengi’yi öldürmüştü.