Valilik, Ermeni din adamlarıyla görüştü: ‘Patrik seçimi 16 Nisan sonrasına kalsın’

Ermeni Kilisesi’nde patrik seçimini faks çekerek durduran İstanbul valiliği gelen randevu talebine bugün yanıt verdi ve Vali Yardımcısı Aziz Mercan Ermeni din adamlarıyla görüştü.

Agos’un haberine göre bugün saat 14:30’da gerçekleşen görüşmeye Başepiskopos Aram Ateşyan, Episkopos Sahak Maşalyan ve Peder Dırtad Uzunyan katıldı.

Maşalyan’ın Agos’a verdiği bilgiye göre görüşmede Mercan, konunun 16 Nisan referandumundan sonra ele alınacağını söyledi.

Valilik: Bize Mutafyan’ın emekli edildiğine dair yazı gelmedi

Mercan, Patrik Mutafyan’ın geçtiğimiz yılın ekim ayında emekli edilmesi ve akabinde seçim kararı alınmasıyla ilgili olarak da valiliğe herhangi bir yazı gelmediğini hatırlattı.

Ermeni Patrikhanesi’nde 15 Mart’ta patrik seçimine giden sürecin ilk adımı atılmış ve Karekin Bekçiyan patrik kaymakamı (değabah) seçilmişti. Seçimin tamamlanmasının hemen ardından Patrik Vekili Aram Ateşyan, valilikten gelen yazıyı ruhani meclisle paylaşıp seçim sürecinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Bunun üzerine patrikhane konunun ayrıntılarını görüşmek üzere İstanbul valiliğinden randevu talep etmişti.

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