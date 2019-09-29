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Yaramazlara biraz batar!

Valilik: Dodan’a Kürtçe şarkı söylediği için müdahale edildiği iddiası doğru değil

Batman valiliği, şarkıcı Dodan’a Kürtçe şarkı söylediği için müdahale edildiği iddiasını yalanladı.

Dodan’ın birkaç gün önce Batman’daki bir mekanda Kürtçe şarkı söylerken polisin müdahalesiyle karşılaştığı iddia edildi. Bir polisin, şarkıcının elinden mikrofonu aldığı öne sürüldü.

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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise Dodan’ın konuştuğu kişiye “Bana bir özür borcunuz var. Sizin kadar benim de haklarım var. Sizin benim elimden mikrofonu çekmeye hakkınız yok” dediği duyuluyor.

Valilik ise iddiayı yalanladı: “Sosyal medyada ‘Batman ‘da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği’ yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan işyerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir.”

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