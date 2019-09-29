Valilik: Dodan’a Kürtçe şarkı söylediği için müdahale edildiği iddiası doğru değil

Batman valiliği, şarkıcı Dodan’a Kürtçe şarkı söylediği için müdahale edildiği iddiasını yalanladı.

Dodan’ın birkaç gün önce Batman’daki bir mekanda Kürtçe şarkı söylerken polisin müdahalesiyle karşılaştığı iddia edildi. Bir polisin, şarkıcının elinden mikrofonu aldığı öne sürüldü.

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'Polisin O Ses Türkiye şampiyonu Dodan'ın Kürtçe şarkı söylemesini engellediği' iddialarına ilişkin açıklama yayımlayan Batman Valiliği: Haberler asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir pic.twitter.com/dxVhijO7Kd — Biz10 TV (@Biz10TV) September 29, 2019

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise Dodan’ın konuştuğu kişiye “Bana bir özür borcunuz var. Sizin kadar benim de haklarım var. Sizin benim elimden mikrofonu çekmeye hakkınız yok” dediği duyuluyor.

Valilik ise iddiayı yalanladı: “Sosyal medyada ‘Batman ‘da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği’ yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan işyerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir.”

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