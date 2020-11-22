Valilik: Diyarbakır’da yasa dışı yayın yapan 272 site erişime kapatıldı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, “Maske bizi yüzde 100 korumaz. Mesafe kuralına uymazsak ve bu süre 15 dakikadan uzun sürer ise her iki tarafta maske olsa da yine bulaştırıcılık kaçınılmaz olacak” diyerek toplumu uyardı.