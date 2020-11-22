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Yaramazlara biraz batar!

Valilik: Diyarbakır’da yasa dışı yayın yapan 272 site erişime kapatıldı

Diyarbakır Valiliği, il jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir ayda yasa dışı yayın yapan 272 internet sitesinin erişime kapatıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın valiliğin açıklamasından aktardığına göre İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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Bu kapsamda, ‘yasa dışı bahis ve müstehcenlik’ içerikli suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanmadan herkesin erişebileceği şekilde yurt dışı kaynaklı yayın yapan 218, ABD ve Fransa’dan ‘PKK propagandası’ yapan 54 URL adresi tespit edildi. Toplam 272 site erişime kapatıldı.

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