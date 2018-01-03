Valilik: Bitlis’te açılan mezardan çıkarılan kemikler defin için ailelerine verilecek

RTÜK, TV8’de yayınlanan ‘Yetenek Sizsiniz’ programında yaşları 7 ile 11 arasında kızların şort giyerek yaptıkları dans gösterisi için kanala reklam gelirinin yüzde 2’sine denk gelen bir para cezası verildi. Bu ceza, yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ediyor.