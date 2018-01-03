Valilik: Bitlis’te açılan mezardan çıkarılan kemikler defin için ailelerine verilecek

Bitlis valiliği, merkeze bağlı Yukarıölek köyündeki mezarlıktan çıkarılanların kimlik tespitinin ardından ‘yasal mezarlıklar’a gömülmek üzere ailelerine verileceğini bildirdi.
Valiliğin yazılı açıklamasında, köyde yasa gereği mezarlık olarak kullanılamayacak merada ‘PKK sempatizanları’nca Ağustos 2013’te ‘Ölek Mezarlığı’ yapıldığı, buraya 279 PKK’lının gömüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Bitlis sulh ceza hakimliğinin 4 Aralık 2017 tarihli kararıyla mezarlıkta ‘fethi kabir’ yapıldığı anlatılarak 279 mezarın açıldığı, 268 mezardan çıkarılan kemiklerin savcı ve imam nezaretinde adli tıp uzmanlarınca yasal mevzuata uygun olarak muhafazaya alındığı kaydedildi.
’11 mezar boş çıktı’
Açıklamada şöyle dendi: “(Kemikler) Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının 11.12.2017 gün ve 2017/5596 sayılı soruşturma dosyası kapsamında cesetlerin kime ait olduğunun tespiti maksadıyla DNA testi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. (11) mezarın boş olduğu tespit edilmiştir.”
Valilik, adli tıptaki incelemenin ardından kimlik tespiti yapılan cenazelerin yasal mezarlıklara defnedilmek üzere ailelerine verileceğini söyledi.