Valilik ‘arbede’ dedi: Jandarmanın ‘meydan dayağı’na soruşturma

Şanlıurfa Valiliği, jandarmanın bir çiftçiyi dövdüğü görülen videonun basına yansımasının ardından idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bugün Twitter hesabından bir video yayınlamıştı. Videoda, bir grup jandarmanın, bir sivili cop ve kalkanlarla dövdüğü görülüyordu.

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Valilik, Harran ilçesindeki Aydınlar mahallesinde 25 Nisan’da iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı-sopalı kavga çıktığını kaydetti.

Olay yerine giden jandarmanın mukavemetle karşılaştığını, ardından arbede yaşandığını belirten valilik, olayın ‘kısmen’ sosyal medyaya yansıdığının ifade etti.

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Olayla ilgili müfettişler tarafından idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan iki grubun kavgasıyla ilgili dört kişi gözaltında.