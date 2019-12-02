Mersin valiliği: Tarihleri yardım toplayan kişi binaları karıştırmamak için yazmış

Mersin valiliği, Yenişehir ilçesindeki Piri Reis Mahallesi’nde Alevi ailelerin çoğunlukta yaşadığı mahalledeki evlerin duvarlarında görülen tarihlerin, lösemi hastaları için yardım toplayan Ö.U. tarafından girdiği binaları unutmamak için yazıldığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Yaklaşık 20 evin duvarına tükenmez kalemle ‘22.11.19’ ve ‘28.11.19’ tarihlerinin yazıldığı fark edilince inceleme başlatılmıştı.

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Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İlimizde bazı binaların kapı zillerinin kenarına yazılan tarihlerle ilgili olarak 01.12.2019 günü bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde Mersin’de de Alevi vatandaşlarımızın evlerinin işaretlendiği şeklinde çıkan haberler ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, Alevi vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir işaretlemenin olmadığı, Yeni Bir Umut Engelli ve Kimsesizler Lösemi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği İktisadi İşletmesi adına yardım toplayan Ö.U. isimli bir kadın tarafından tarihlerin yazıldığı tespit edilmiş, ilgili kadın da verdiği ifadede, gezdiği bölgeler ile girdiği bina ve daireleri karıştırmamak ve tekrar girmemek amacıyla küçük yazılarla zil butonlarının yanlarına tarih attığını beyan etmiştir. Şahısla ilgili gerekli adli işlem yapılmış, olayın herhangi bir ideolojik boyutunun olmadığı tespit edilmiştir.”