Valilik: Ağrı’da ölü bulunan Feyzi Ertik’i PKK’lılar öldürmedi

Ağrı Valiliği, PKK’lılar tarafından öldürüldüğü belirtilen iki kişiden Feyzi Ertik’in intihar ettiğini bildirdi.

Doğubayazıt ilçesinde 46 yaşındaki Mevlüt Bengi ve Feyzi Ertik isimli iki kişi 25 Haziran’da ölü bulundu.

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Türkmen köyünde bakkal işleten Mevlüt Bengi, başından vurulmuştu. Bengi ayrıca bir direğe asılı haldeydi.

Yeni Şafak gazetesi, AKP’li olarak bilinen Bengi’nin PKK’lılar tarafından ‘işbirlikçi’ olduğu iddiasıyla öldürüldüğünü yazdı.

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HDP Eş Başkanı Pervin Buldan da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bengi’nin ölümünden sonra kendisini arayarak tehdit ettiğini söyledi.

Valilik: Ertik’i PKK öldürmedi, intihar etti

Bengi’yle aynı gün Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’nde çalışan temizlik personeli Feyzi Ertik de evinin bahçesindeki mutfakta iple asılmış halde eşi tarafından ölü bulundu.

Bazı kaynaklar, Ertik’in de PKK’lılar tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Yazılı açıklama yayınlayan valilik, Ertik hakkında PKK’lılarca infaz edildiği yönünde haberler çıktığını ifade etti.

Açıklamada, olayın bir intihar olduğu belirtildi: “Yapılan tüm incelemeler ve delillerin değerlendirilmesi ile otopsi raporu sonucuna göre Feyzi Ertik adlı şahsın evinde kendini asmak suretiyle intihar ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu Şahsın AK Parti`ye destek verdiği ve bu yüzden Bölücü Terör Örgütü tarafından infaz edildiği haberler tamamen gerçek dışıdır.”