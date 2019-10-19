Valilik: 5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira ceza kesildi

İstanbul Valiliği, 9 Eylül-15 Ekim tarihlerinde denetlenen 9 bin 436 servisten 5 bin 714’üne tanesine 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Bu yıl İstanbul’da resmi ve özel 7 bin 60 okulda, 2 milyon 819 bin öğrenciyle eğitim öğretim yılına başlandığı belirtilen yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “9 Eylül – 15 Ekim 2019 tarihleri arasında görev-sorumluluk bölgeleri itibariyle; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 bin 668 denetim neticesinde 5 bin 585 servis aracına 1 milyon 645 bin 24 lira para cezası uygulandı.”

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İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimlerde ise incelenen ‘2 bin 768 servis aracından 129 servis aracına 46 bin 269 lira ceza işlemi uygulandığı’ belirtildi.

Valilik, İstanbul’da toplam 9 bin 436 servis denetimi yapıldığını, denetimler neticesinde 5 bin 714 öğrenci servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandığını kaydetti.

’24 kaza yaşandı, can kaybı yok’

Hizmet veren servis araçlarının söz konusu dönemde 24 kez kaza yaptığını, kazalarda sadece yaralıların olduğu ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

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Her ay, her servis aracının en az bir kez denetimden geçirilmesinin amaçlandığının belirtildiği açıklamada, servislerin’yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sık sık denetleneceği vurgulandı.