Valiliğin yasakladığı Trans Onur Yürüyüşü Harbiye’de yapıldı: Yedi gözaltı

İstanbul Valiliği’nin yasak kararına karşın Harbiye’de gerçekleştirilen 8’inci Trans Onur Yürüyüşü’nün ardından yedi kişi gözaltına alındı.

Kaos GL’nin haberine göre transfobi karşıtları, İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla Pangaltı’da buluştu.

‘Valiyi suç işlememeye davet ediyoruz’

Pangaltı metro durağında okunan basın açıklamasında valiliğin ‘son dakika’ yasağı protesto edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sayın Vali, bizler anayasal hakların korunması için mücadele eden yurttaşlar olarak, sizi anayasaya uygun davranmaya ve suç işlememeye davet ediyoruz! Unutmayın, sizlerden önce yürüyüşü yasaklayanlar bugün tutuklu ya da makamında değil. Ve bizler hala buradayız! Yaşamlarımızı ve yaşam alanlarımızı korumaya devam edeceğiz! Yürüyüşümüzü sokak sokak engelleseniz de, bizler ev ev, sokak sokak, şehir şehir varolma mücadelemizi her gün daha da büyüteceğiz.”

Yedi gözaltı

Açıklamanın ardından Cumhuriyet Caddesi boyunca Harbiye’ye kadar yürüyen gruptan yedi kişi gözaltına alınarak Feriköy karakoluna götürüldü. Gözaltındakilerin tutanak tutulduktan sonra serbest bırakılması bekleniyor.