Valilerden peş peşe uyarılar: Büyük sıkıntı var; yatak sayısı yetmeyebilir

Isparta ve Bolu valileri, kentlerde Covid-19 vaka sayılarının artmaya başladığını belirtirken, hastanede yatak sorunu yaşanabileceğini de dile getirdi.

Fotoğraf: AA

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ilçe kaymakamlarıyla düzenlediği basın toplantısında, kentte hayatını kaybeden hasta sayısının, salgının ilk aylarından çok daha fazla olduğunu söyledi.

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Ağustos ayındaki ölüm sayısının, ilk beş aydaki ölümün çok üzerinde olduğunu belirten vali, “Ağustosu kabullendik, eylüle geldik… Ağustosun iki katını geçtik şu ana kadar. Büyük bir sıkıntı var. Onun için ne olur biraz gayret edelim” ifadelerini kullandı.

‘Yataklar yeterli gelmeyebilir’

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki salgın denetiminin ardından, kentte her gün pozitif vakaların çıktığını belirtti.

Ümit, şu an yatak sorunu olmadığını belirterek “Bu pozitif vakalar böyle artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir” dedi.

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Vali, 116 kişiye Covid-19 önlemlerine uymadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek 2 bin 729 kişiye 2 milyon 456 bin TL para cezası kesildiğini söyledi.