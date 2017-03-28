Vali, Yozgat’ta Oğan’a yapılan saldırıyı ‘olağan buldu’: Demokratik hak ifade edildi

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, partisinin aksine referandumda ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP’li vekil Sinan Oğan’a şehirde düzenlenen saldırıyla ilgili “Demokratik hak ifade edildi” dedi.

Referandum kampanyası kapsamında Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki ‘Hayırlı Anadolu Yürüyüşü’ etkinliğinde konuşma yapmak için kente giden MHP’li eski vekil, saat 14.00’te özel minibüsle kültür merkezine vardığı sırada bir grup ‘Bozkurt Sinan’ diye bağırırken, başka bir grup da ‘Hareketin lideri, Devlet Bahçeli’ diye slogan atmıştı.

İki grup arasında yumruk ve sopalarla kavga çıkarken, ‘torpil’ patlamasına benzeyen sesler de duyulurken, çevik kuvvet müdahale ederek partilileri biber gazıyla kültür merkezinin önünden uzaklaştırmaya çalışmıştı.

Araya giren sivil polislerden ikisi yumruk darbesi alarak yere düşmüştü. Hafif yaralanan polisler hastaneye kaldırılmıştı.

Oğan saldırıdan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve MHP’li iki yöneticiyi sorumlu tutmuştu.

Akit TV yayınına bağlanan Yozgat valisi saldırıyla ilgili şöyle konuştu: “Bu demokratik sürecin meşruiyetine herhangi bir halel gelmemesi için elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz. Sayın Oğan’ın vilayetimize gelmesinden dolayı gerekli tüm tedbirleri aldık. Onunki demokratik bir haksa karşı taraf da buna karşı demokratik hakkını ifade etti.”

Yozgat Valisi @KemalYurtnac bizim salon toplantımıza karşı bize saldırınların bu saldırısına demokratik hak dedi. Yazıklar olsun sana! pic.twitter.com/53PYLzPvQM — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) March 28, 2017

Oğan, Twitter hesabından Yurtnaç’a şöyle yanıt verdi: “Yozgat valisini uyarıyorum. Bu şiddete ‘demokratik hak’ sözünü düzeltmezse ilk gördüğüm yerde ben de demokratik hakkımı kullanacağım.”