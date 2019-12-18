Yerlikaya: 50 binden fazlası İstanbul’dan olmak üzere 371 bin Suriyeli ülkesine döndü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 50 binden fazlası İstanbul’dan olmak üzere 371 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü söyledi.

Fotoğraf: DHA

Zeytinburnu Belediyesi’nin 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle düzenlenen ‘Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye’ programında konuşan Yerlikaya şunları söyledi: “İstanbul’da 557 bin ikamet izinli, 555 bin geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere 1 milyon 112 bin göçmen yaşıyor. Suriye’de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisi için geri dönüşleri, terörle mücadele kadar önemli görüyoruz.”

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“İçinde yaşadığımız topraklar Anadolu ve İstanbul hamd olsun iyi ve merhametli insanların yurdudur. Bu topraklara Hazreti Mevlana nefes verdi. Yunus Emre 72 milleti bir bilin dedi. Biz ırkçılık bilmeyiz. Ötekileştirme bilmeyiz. Ayrımcılık bilmeyiz” diyen Yerlikaya Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 258 milyon göçmen olduğunu söyledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, Zeytinburnu’nun göçle kurulmuş bir yerleşim birimi olduğunun altını çizerek ilçede göçe dair çalışmalara 2005 yılında başlandığını anlattı.