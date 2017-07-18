Vali ve belediye başkanı duyurdu: Yağmur, 14’ten sonra şiddetini artıracak

İstanbul’da sabah saatlerinde hayatı durma noktasına getiren yağmurun öğleden sonra şiddetini artırarak süreceği belirtildi.

Bilgiyi ortak basın açıklaması yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş verdi. Buna göre saat 14.00’ten itibaren daha şiddetli bir yağmur dalgası bekleniyor.

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Topbaş, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın ‘afet’ diye nitelediği yağmur felaketinde can kaybının olmadığını kaydederken, hasar tespit çalışmalarının ardından zarara uğrayan yurttaşların zararının karşılanacağını söyledi.

Kentte gece vakti başlayıp sabah şiddetini epey artıran yağmur yüzünden her türlü ulaşımda aksama yaşandı, sokakları sel bastı, pek çok yurttaş ve araç yolda mahsur kaldı.