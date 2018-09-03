Vali ‘Vatandaşlar dikkat etsin’ dedi, CHP uyardı: Şarbon ölümcül olabilir

İstanbul’da Kurban Bayramı sonrasında altı kişide şarbon görülmesinin ardından vali vatandaşları uyardı. CHP ise hastalığın ölümcül olabileceğini bildirdi.

Kurban Bayramı’nın ardından İstanbul dahil farklı kentler şarbon vakasına rastlanmıştı. İstanbul’da ise onlarca kişi hastaneye çağırılmış, altısında şarbon görülmüştü.

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Aynı zamanda doktor da olan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, şarbonun önlem alınmazsa ölümlere neden olabileceğini belirterek Ankara’da bazı hayvanların hastalık nedeniyle öldüğünü hatırlattı.

“Türkiye’de işsizlik had safhada, meralar kuruyor. Biz dolarla dışarıdan et alıyoruz” diyen Şeker, virüsün akciğer veye sindirim sistemine yerleşmesi halinde çok daha öldürücü olabildiğini kaydetti.

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Şeker, “Hastalıklı hayvanların etleri mutlaka güvenli şekilde imha edilmeli” ifadesini kullandı.

Validen vatandaşlara uyarı

AA’nın haberine göre Yenikapı’daki 4’üncü Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı’nı ziyaretinde konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, altı kişiye gerekli aşılamalar ve tedavilerin yapıldığını belirterek bu kişilerine ayakta takip edileceğini kaydetti.

Hastalığın görüldüğü Silivri’de, kurbanın kesildiği ve beslendiği bölge dahil 10 kilometrelik alanda 3 bin 500 hayvanın aşılandığını ifade eden vali, şarbon hastalığıyla aşılama yöntemiyle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, “Bu hastalık, aşılamayla çok çabuk söndürülebilen bir hastalık. Yeter ki burada uyanık ve dikkatli olalım. Vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha bilinçli olması lazım” dedi.

Beş yıl tedbir

İstanbul valisi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesela burada kurban kesen vatandaşımız, kesim yerleri dışında, tek başına, herhangi bir teknik yardım almadan kesmiş. Dolayısıyla, bir veteriner veya usta bir kasap görmüş olsaydı o hayvanın etinde lezyonu fark edebilirdi. Ama maalesef böyle bir olay gerçekleşti. Sevindirici olan durum şu. Çok çabuk müdahale edildi ve altı vatandaşımız inşallah hiçbir hayati tehlike olmadan tedavileri tamamlanıp sağ salim hayatına devam edecek. Ama bu aşılama bu bölgede beş yıl boyunca tedbir olarak devam edecek. Çünkü bunun tek mücadele yöntemi aşılama ve aşılamayla çok çabuk söndürülebilen bir hastalık. Ben vatandaşlarımıza ve sizlere bu konuya duyarlılığınız ve hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum.”