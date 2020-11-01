Vali uyardı: Hasar tespiti için yetkili ekipler dışında kimseyi evinize sokmayın

İzmir Valisi Vali Yavuz Selim Köşger, kent halkını, hasar tespiti için evlerine yetkili ekipler dışında kimsenin girmesine izin vermemeleri konusunda uyardı.

Fotoğraf: DHA

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 910 kişiden oluşan 450 ekibin sahada olduğunu belirtti.

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Bu ekiplerin hasar tespitini sürdürdüğünü aktaran Köşger, “Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım” ifadelerini kullandı.

Gelen talep üzerine Bayraklı ve Seferihisar ilçelerindeki Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinin açık olduğu bildirildi.