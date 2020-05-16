Vali: Türkiye’deki ‘corona’ cezalarının yarısı Gaziantep’te kesildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte bugüne kadar salgınla mücadele kapsamındaki önlem ve kısıtlamalara uymayan 998 işyeri ve 92 bin 714 kişiye toplam 144.3 milyon liralık ceza kesildiğini belirterek, bunun Türkiye genelinin yarısını oluşturduğuna dikkat çekti.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye geneline oranla vakalarda artış yaşanan kentin valisi Gül, sosyal medya üzerinden duyuru yaparak halkı uyardı. 14 Mayıs’ta valiliğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Covid 19 tedbirleri kapsamında bugüne kadar emniyet ve jandarma ekiplerimiz tarafından 998 iş yeri ve 92.714 kişiye toplamda 144.3 Milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Denetimler devam edecek olup, salgın tehlikesini ortadan kaldırmak için lütfen kurallara uyalım.”

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Gül, daha sert tedbirler uygulanmasını isteyen bir kişiye yanıt olarak ise kendi hesabından şu yanıtı verdi: “Türkiye’de toplam yazılan cezanın yarısını Gaziantep’te yazdık! Sizlere büyük iş düşüyor; bu paraları öderken çok büyük sıkıntı çekeceksiniz, lütfen çevremizdeki insanları uyaralım.”