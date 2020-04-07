Vali talimatıyla, kavga eden beş kişiye sosyal mesafeyi ihlal cezası verildi

Antalya’da kavgaya karışan beş kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira ceza kesildi. Vali Münir Karaloğlu, “Zaten çok az insanız sokakta. Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar, ona şaşmak lazım” dedi.

Fotoğraf: DHA

Karaloğlu, dün Muratpaşa ilçesindeki Dokuma semtinde kavgaya karışanlara bu cezanın uygulanmasına dair kararın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alındığını söyledi.

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Önlemleri titizlikle uygulamaya çalıştıklarını belirten Karaloğlu, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkanların üstüne üstlük kavga edenleri anlamanın mümkün olmadığını ifade etti.