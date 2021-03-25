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Yaramazlara biraz batar!

Vali takipte: Sosyal medyada maskesiz, mesafesiz görsel paylaşana ceza verilecek

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sosyal medya hesaplarında maskesiz ve sosyal mesafesiz görsel paylaşanlar hakkında işlem yapılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Pixabay

Kırklareli, 100 bin nüfusta haftalık 155 vakayla ‘çok yüksek riskli’ kırmızı kategoride.

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AA’nın haberine göre nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünü ziyaretinde konuşan vali, vaka sayısını bir ay öncesine göre dört-beş kat arttığını belirtti.

Vali, ev ve komşu ziyaretlerinin bu süreçte kesinlikle yapılmaması gerektiği, “Bana bir şey olmaz” anlayışından uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

Bilgin, mutasyonlu virüsün artışıyla üçüncü dalganın yaşandığını, tedbir alınmadığında vakaların artacağını, kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemediklerini kaydetti.

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Vali, bugün itibariyle sosyal medya hesaplarında maskesiz görüntü ve sosyal mesafeyi ihlal eden görseller paylaşanlar hakkında işlem yapılacağını bildirdi.

Son dönemde bazı kamu kurum ve kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya siyasi partilerin il temsilcilerinin ziyaretlerinde maske takılmadığını dile getiren Bilgin şunları kaydetti: “Sosyal medyada da kurallara uymayanlar tespit edilecek. Bu sadece bireysel değil toplumsal sağlık açısından risk oluşturmakta. Özellikle bizlerin başta vali olmak üzere, belediye başkanları, kaymakam arkadaşlarım, kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, siyasi parti temsilcilerinin örnek olması gerektiğini iletmek istiyorum. Bu manada herkes duyarlılığını en üst seviyede göstersin. ‘Bana bir şey olmaz’ mantığını bırakalım.”

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