Vali son tespiti açıkladı: Köpek işkence sonucu öldürüldü, gereği yapılacak

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, ayakları ve kuyruğu kopuk halde bulunan yavru köpeğin işkence gördüğünün belirlendiğini belirterek failler hakkında yasal olarak gereğinin derhal yapılacağını açıkladı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan yavru köpek kurtarılamamıştı.

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Vali İrfan Balkanlıoğlu bir iş makinesinin bu yaralanmaya sebep olmuş olabileceğini söylemişti.

Balkanlıoğlu dün gece Twitter hesabından yaptığı açıklamada da şöyle dedi: “İnsanlıktan nasibini almamış birilerinin bir yavru köpeğin işkence ile ölümüne sebep olduklarını üzüntüyle öğrendim. Birçok hayvanı bizzat elleriyle besleyen bir hayvansever olarak olayı nefretle kınıyorum. Sorumluları hakkında derhal yasal gereği yapılacaktır.”

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Balkanlıoğlu ayrıca şunları yazdı: “İnsanlığa emanet Yavru köpeğe uyguladıkları vahşetle ölümüne yol açan alçakları şiddetle kınıyorum. Yasal gereği derhal yerine getirilecektir. O zavallı yavruyu vahşice katleden alçaklar için (Birçok hayvanı bizzat elleriyle besleyen bir hayvansever olarak) il jandarma Komutanı’na emir verdim. Adam öldürmüş katil gibi faillerini bulun diye. Bizzat takip ediyorum. Merak etmeyin.”