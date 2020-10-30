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Yaramazlara biraz batar!

Vali: Seferihisar’da kısmi tsunami oldu, can kayıplarının birinin sebebi boğulma

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, saat 14:51’deki depremde dört kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin yaralı olarak enkazdan kurtarıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Seferihisar’da kısmi tsunami olduğunu söyleyen Köşger, can kayıplarının birinin bu ilçede boğularak hayatını kaybeden bir kişi olduğunu ifade etti.

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Seferihisar’da yaralıların da olduğu bilgisini aktaran İzmir valisi, hasar olan bölgelere ekiplerin ulaştığının altını çizerek, “İşin ehli olmayan kimse enkaz üstüne çıkmasın. Güvenlik güçlerimize ve ekiplerimize yardımcı olalım” dedi.

Dört binanın tamamen yıkıldığını söyleyen Köşger, kentin bazı bölgelerinde trafiğin durma noktasına geldiğini vurgulayarak daha önce AFAD ve ilçe belediye başkanlarının uyarısını yineledi: “Lütfen trafiği mümkün mertebe açık tutmaya çalışalım. Zorunlu değilsek trafiğe çıkmayalım. Yardım ekipleri bazı bölgelere ulaşmakta zorlanıyor.”

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