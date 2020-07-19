Vali: Salda Gölü’nün suyu içilebilir

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün su kalitesinin içme suyu kalitesinde çıktığını açıkladı.

Fotoğraf: @ArslantasvAli

Arslantaş, Twitter hesabındaki paylaşımda, “Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü’müzün suyu içilebilir” dedi.

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Son olarak, ‘millet bahçesi’ projesi kapsamında gözde turizm merkezinin çevresine uygulanacak yapılaşma için 13 Nisan’da bölgeye iş makinesi ve kamyonun girmesi tepki çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projede olmayan bir uygulamayı yaptıkları için yüklenici firmaya ceza kesildiğini, müşavir firma ve sorumlu personele soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. İş makinesiyle kamyonlara yüklenen kumlar, daha sonra küreklerle eski yerine götürülmüştü.