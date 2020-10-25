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Yaramazlara biraz batar!

Vali: İzmir’de vakalar 20 günde üç buçuk kat arttı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre üç buçuk kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını açıklayarak uyardı.

Fotoğraf: Reuters

Vali Köşger Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor” diyerek sözlerinişöyle sürdürdü:

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“Corona’nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son iki günde 15 hemşehrimizi corona’dan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe temizlik.”

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