Vali: İzmir’de vakalar 20 günde üç buçuk kat arttı

Akkermans’la bir araştırmacı ve küratör olarak İstanbul’da geçirdiği pandemi süreci üzerine konuştuk. İyi ki konuştuk. Fuarlar, sergiler ve sanatın bu dünya gibi ne kadar yitik bir noktada olduğunda hemfikiriz. Ve son cümleyi başlığa taşıma gereği buldum çünkü ne yazdıklarım(ız) ne yaptıklarımız aslında kimsenin umurunda değil.