Vali duyurdu: Beşiktaş saldırısının ‘organizatörü’ yakalandı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ‘organizatörü’nün yakalandığını duyurdu.

Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Park’ta 10 Aralık 2016’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından gerçekleştirilen TAK saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmiş, 243 kişi de yaralanmıştı.

Reklam

Valilikte İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’la gazetecilere açıklama yapan Şahin, terör operasyonlarında 44 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınan bir kişinin Beşiktaş saldırısının ‘organizatörü’ olduğunu anlatan vali, şöyle devam etti: “Operasyonda gözaltına alınan bir şahsın 7 Haziran 2016’da Vezneciler’de çevik kuvvet otobüsüne yönelik eylemi gerçekleştiren şahısla irtibatlı olduğu, diğer bir şahsın ise 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Stadı’nda gerçekleştirilen canlı bomba ve bombalı araçla ilgili keşif yaptığı ve bombalı araç içerisinde firari olan üçüncü şahıs olduğu değerlendirilmektedir.”

Beş kentte operasyon

Şahin, İstanbul emniyetinin terörle mücadele şube ekipleri ve MİT’in işbirliği halinde çalışma yaptığını belirterek, “Çalışmalar sonucu bölücü terör örgütünün özel kuvvetler hücresinin ilimizde sansasyonel eylem yapacağı bilgisi alındı. Bu bilgi üzerin yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ilimizde 13 ilçede, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır ve Hakkari’de operasyonlar yapıldı. Bunun neticesinde 44 kişi gözaltına alındı” dedi.

‘İstanbul kurtuldu’

Operasyon kapsamında dört farklı depoda 13 silah ve iki av tüfeğiyle çok sayıda mühimmat ile 161 kilogram patlayıcı malzeme bulunduğu bilgisini veren Şahin, “Bunların yanı sıra birçok dökümün ve materyal de ele geçirildi. İncelemeler devam ediyor. İstanbul gerçekten çok ciddi ve sansasyonel sonuçlara yol açabilecek eylemden kurtuldu. Görev alan tüm emniyet ve MİT mensubu arkadaşları tebrik ediyorum” diye konuştu.