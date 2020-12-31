Vali: Diyarbakır’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 44’e düştü

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ikinci dalganın yaşandığı yaz aylarında yüzde 79’a kadar çıkan yoğun bakım doluluk oranının yüzde 44’e düştüğünü açıkladı.

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AA’nın haberine göre Karaloğlu başkanlığında yılbaşı öncesi alınacak tedbirlerin ve Covid-19 salgınında gelinen noktanın masaya yatırıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

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Karaloğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda şunları söyledi: “İl genelinde ikinci dalganın yaşandığı temmuz-ağustos döneminde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 79’lara kadar yükselerek endişe verici bir duruma çıkmasına rağmen gelinen noktada vatandaşların desteğiyle bugün yoğun bakımdaki doluluk oranları yüzde 44’lere kadar geriledi. Yoğun bakımlardaki yüzde 44’lük oran ve servis yataklarındaki yüzde 36’lık doluluk oranıyla, sağlık sistemi şu anda Diyarbakır’da pandemi ile mücadele edebilecek durumda.”

Pandemiyle mücadelenin henüz bitmediğini vurgulayan Karaloğlu, kurallara uymaya devam etmenin önemine değindi.

Kent halkının kurallara uyma konusunda gösterdiği hassasiyet için teşekkür eden Karaloğlu, “Baştan biraz zorlandık ama sonra vatandaşlarımız da gerçekten kurallara uydu, bize yardımcı oldu. Kamu görevlilerine yardımcı oldu ki bugünkü geldiğimiz seviyelere gelebildik” ifadelerini kullandı.