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Yaramazlara biraz batar!

Vali denetim amacıyla terminale silahla girdi, x-ray alarm verdi, güvenlik oralı olmadı

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Ankara Valisi Ercan Topaca, otobüs terminaline güvenliği denemek için silahıyla girdi. Cihaz alarm verdi ancak ilgilenen olmadı.

Fotoğraf: Hürriyet

Hürriyet’ten Mert Gökhan Koç’un haberine göre vali Topaca, önceki gün tebdil-i kıyafetle Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne (AŞTİ) gitti.

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Topaca, belindeki silahıyla saat 09.30’da x-ray cihazından geçti. Cihaz alarm verdi ancak özel güvenlikler alarmla ilgilenmedi.

Vali de bunun üzerine tutanak tuttu. Topaca, AŞTİ’deki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılması yönünde emir verdi.


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