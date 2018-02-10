Vali denetim amacıyla terminale silahla girdi, x-ray alarm verdi, güvenlik oralı olmadı

Eşi ve kendisi hakkında ortaya atılan ‘FETÖ soruşturması yürütülüyor’ iddialarına köşesinde yanıt veren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, hükümetin ‘yargıya müdahale etmekle’ suçlandığı dönemde şöyle yazdı: “Ben bu davalara karşı çıktığım için devlet ve yargı üst düzey yetkilileri tarafından ‘saf olmak’la, yanlış davranmakla itham edildim.”