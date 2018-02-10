Vali denetim amacıyla terminale silahla girdi, x-ray alarm verdi, güvenlik oralı olmadı

Ankara Valisi Ercan Topaca, otobüs terminaline güvenliği denemek için silahıyla girdi. Cihaz alarm verdi ancak ilgilenen olmadı.
Hürriyet’ten Mert Gökhan Koç’un haberine göre vali Topaca, önceki gün tebdil-i kıyafetle Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne (AŞTİ) gitti.
Topaca, belindeki silahıyla saat 09.30’da x-ray cihazından geçti. Cihaz alarm verdi ancak özel güvenlikler alarmla ilgilenmedi.
Vali de bunun üzerine tutanak tuttu. Topaca, AŞTİ’deki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılması yönünde emir verdi.