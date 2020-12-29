Vali: Bolu’da vaka sayısı geçen aya kıyasla yüzde 80 azaldı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki Covid-19 vaka sayısının geçen aya kıyasla yüzde 80 azaldığını belirterek tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

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Ümit, vaka oranları ve hastaların durumuna ilişkin bilgi verdi: “Bir önceki aya kıyasla entübede yüzde 27, yoğun bakımda yüzde 30, hastane yatışlarında yüzde 40’ın üzerinde gelişme var. Pozitif vakaların tespitinde yüzde 80’in üzerinde olumlu gelişmeler var. Yani bir önceki aya göre pozitif vaka oranı yüzde 80 seviyesinde azaldı.”

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Tedbirlerin hayat kurtardığına dikkati çeken Ümit şöyle devam etti: “Tedbirler tercih değil, zorunluluktur. Tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor. Uyduğumuzda inşallah bu işi hep birlikte başaracağız. Böyle devam ettiğimiz sürece hızlı şekilde sonuca gideceğimizi düşünüyorum.”