Vali açıkladı: Kayseri’de 279 Suriyeli oy kullanacak

Kayseri’de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen 279 Suriyeli’nin 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacağı açıklandı.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, seçim güvenliği konusunda basın toplantısı yaptı.

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Kentte yaşayan Suriyelilerin oy kullanacakları yönündeki söylentilere kulak asılmamasını isteyen Kamçı, sosyal medyadan bu yönde provokasyon amaçlı yanlış bilgiler yayıldığını söyledi.

Kayseri’de her 16 kişiden birinin Suriyeli olduğunu, şu anda kentte 75 bin Suriyelinin yaşadığını belirten vali, ”Vatandaşlar arasında ve sosyal medyada ilimizde geçici olarak barınan Suriyeli vatandaşların seçimde oy kullanacakları yolundaki söylentiler kesinlikle söz konusu değildir. Sadece, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş 279 kişi bu hakkı kullanacaktır” diye konuştu.

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‘Arızalı jeneratörü onardık’

Kamçı ayrıca ildeki seçimler özelinde bilgiler verdi: ”Kayseri’de 954 bin 008 seçmen, 2 bin 744 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerin huzur içinde geçmesi için polis ve jandarma olarak 4 bin kişilik bir kuvvetle güvenliği sağlayacağız. İl Seçim Kurulu’nun adliyede bulunan arızlı jeneratörünü de onardık. Siyasi partilerin temsilcileriyle yaptığımız toplantıda parti merkezleri ve seçim bürolarının süslenmesinde sağa sola taşmamaları, miting sonrası metaryellerini hemen toplanması, ses cihazlarını insanları rahatsız edebilecek seviyede açmamaları konunda görüş birliğine varıp, imza altına aldık. Siyasi parti temsilcileriyle yaptığımız toplantıya BTP, HÜDA PAR ve Vatan Partisi dışında tümü katıldı.”