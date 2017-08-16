Valenin ‘Keşke erkek olsaydın’ dediği kadın sürücü: Biri ‘Fahişe’ diye bağırınca beynim döndü, ben de küfrettim

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Bodrum Yalıkavak’ta Xuma Beach Club’ın valesinin “Keşke erkek olsaydın” diyerek aracından indirmeye çalıştığı kadın sürücü Nezire C., “İki vale işten atılmadıkça ve tesis özür dilemedikçe davacı olmaktan vazgeçmeyeceğim” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda vale, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadın sürücünün “Kucağına alıp adliyeye mi götüreceksin?” sorusu üzerine “Hayır, dışarı atarım. Erkek olmanızı çok dilerdim. Keşke erkek olsaydın” diyordu.

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Tartışmanın devamında aracın kapısını zorla açıp sürücü kadına “İn aşağı” diye bağıran vale, arka koltukta cep telefonuyla çekim yapan kişiye de “Neden çekiyorsun?” diyerek müdahalede bulunuyordu.

Bodrum savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında vale K.S., yanındaki vale S.S. ve işletme müdürü E.G. ifade vermişti.

‘Ücreti vermezsen geri gelemezsin’

DHA’ya yaptığı açıklamada iki yeğeniyle birlikte iki günlüğüne Bodrum’a tatile geldiğini belirten Nezire C., olayı şöyle anlattı: “Yeğenimin biriyle beach cluba girişimizde kapıdaki valelere rica ettik arabayı kolay bir yere koysunlar diye. ‘Çünkü 15 dakika sonra tekrar çıkıp, otogara gidip yeğenimi alacağım ve sonra yine geleceğim’ dedim. Eşyalarımızı yerleştirdikten sonra diğer yeğenimi almak için arabamın başına geldiğimde benden otopark ücreti istediler, ben de ‘Tamamen gitmiyorum eşyalarım burada, geri geleceğim’ dedim. ‘Ücreti vermezsen bir daha geri gelemezsin’ dediler, ben de ‘Bu konuyu yönetimle konuşurum, ücreti de veririm’ dedim. Otogara gittim. İkinci yeğenimi alıp geri geldiğimde arabamı parka beni de içeriye almayacaklarını söylediler. Ben de yönetimle görüşüp bu sorunu çözmek istedim ancak kimseye ulaşamadım.”

‘Birisi ‘Fahişe’ diye bağırınca beynim döndü’

Tartışma sırasında kendisine “Arkadaki araçlar geçsin, çek arabanı dışarı çık” dendiğini, ancak eşyaları içeride olduğu için çıkmak istemediğini dile getiren Nezire C., şunları söyledi: “Tartışma büyüdü, o anda ‘Seni kucağıma alır götürürüm’ dedi valenin biri, ben de ‘Nereye götürüyorsun adliyeye mi’ dedim. İki günlük tatilimiz var, zehir etmeyelim diye sabırlı davranıyorduk. O anda birisi de bana ‘Fahişe’ diye bağırınca beynim döndü ben de küfretmeye başladım. Evet küfrettim, ardından bana saldırınca da küfrettim, çünkü sinirden ağlamaya başlamıştım.”

Şikayetinden vazgeçmesi için iki valenin işten atılması ve işletmenin özür dilemesini şart koşan Nezire C., “Şu anda ben ve iki yeğenim ifadelerimizi vermedik, ya İstanbul’dan ya da Bodrum’a gelerek vereceğiz. Avukatımla görüşmelerim devam ediyor. Ancak bu olay nedeniyle benim ve yeğenlerimin psikoloji bozuldu” diye konuştu.