Vakıflar’dan hilti açıklaması: Galata’da tarihi yapıya müdahale yok

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Galata Kulesi’nde restorasyon sırasında yapılan işlemin yanlış olmadığını ancak hilti kullanılması nedeniyle yüklenici firmanın uyarıldığını duyurdu.

İşletmesi İBB’den alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi’nde temmuz ayı başında restorasyon başlatılmıştı. Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, iki işçinin tarihi duvarı hiltiyle deldiği görülmüştü. İBB duruma tepki göstererek konuyu mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.

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Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayan müdürlük, kulenin yıllarca bakımsız kaldığını ve ihmal edildiğini, Kule-i Zemin Vakfı geçmesi sonrası restorasyon çalışmalarına başlandığını dile getirdi.

Açıklamada, 30 Haziran’da restorasyonun fiilen başladığı, öncelikle cephe iskelesinin kurulduğu ancak ebabil kuşlarının üreme dönemine denk geldiği için kuşların göç mevsimine kadar ertelendiği belirtildi.

Eklemeler tespit edilmiş

Müdürlük, kuleye özgünlüğüyle uyuşmayan müdahaleler ve eklemeler yapıldığının tespit edildiğini, kuleyi sonradan eklenen unsurlardan kurtarmak ve özgün haline kavuşturarak güçlendirmek amacıyla işe koyulduğunu aktardı.

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Açıklamada, tarihi yapıya zarar veren ahşap kaplamalar, sonradan döşenen seramikler, su tesisatları, servis asansörü, akustik kaplamalar, sonradan serilen halılar, alçıpan malzemeler ve simülasyon platformu eklentilerin temizlenmeye başlandığı kaydedildi.

Yöntem rahatsız etmiş

Müdürlük şunları kaydetti: “Yüklenici firmanın özgün olmayan malzemeyi çıkartırken kullandığı yöntem bizi de çok rahatsız etmiştir. Makine ile yapılan müdahalenin sanki eserin özgün yapının yıkımı şeklinde kamuoyuna yansıtılmasını ise iyi niyetle bağdaştıramıyoruz. Çalışmada, tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölüme müdahale edilmiştir.

Yapılması zorunlu bu işlem ne yazık ki, önceki dönemlerde, izinsiz ve kaçak olarak tarihi esere eklenen orijinal dokusunu bozan müdahaleleri yapıdan arındırmak içindir. Yapılan işlem literatürde; ‘çürütme-tümleme’ olarak ifade edilen; tarihi esere sonradan eklenmiş ya da dönem içerisinde onarım yapılamayacak kadar bozulmuş alanlarda yapılan deformasyona uğramış parçaların çıkarılmasına ve tekrar aslına uygun hale getirilmesidir. Kurumumuzun hassasiyeti ile uyuşmayan bir yöntem kullanan yüklenici firma ise uyarılmıştır ve gerekli yaptırım uygulanacaktır.”